Перед самітом у Брюсселі Кошта заявив, що підтримка України на два роки буде забезпечена

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта напередодні саміту Європейської ради 18–19 грудня заявив, що Євросоюз виконає взяті на себе зобов’язання і профінансує нагальні потреби України у 2026–2027 роках, включно з військовими та оборонними потребами. За його словами, Європа “готова запропонувати рішення”.

Кошта повідомив, що провів низку телефонних консультацій із лідерами країн ЄС у підготовці до саміту, і під час цих розмов пролунало спільне твердження: Євросоюз повинен реалізувати обіцянки, дані Україні в жовтні. Тоді держави-члени погодилися забезпечити фінансову підтримку Києва на два роки вперед.

У листі-запрошенні лідерам держав ЄС Кошта зазначив, що фінансування України стане одним із ключових питань грудневого засідання Євроради у Брюсселі поряд з безпекою європейського континенту та формуванням багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Після традиційного обміну думками з президенткою Європарламенту лідери почують звернення президента Володимира Зеленського, а далі працюватимуть у форматі 27 країн.

Кошта наголосив, що обговорення України стане першим пунктом порядку денного. За його словами, останні події лише підкреслюють необхідність термінових рішень, і підготовча робота вже триває — тепер ЄС має визначити, як саме реалізувати фінансові зобов’язання, ухвалені восени.