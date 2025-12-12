Україна та США створили спільну робочу групу для підготовки економічного плану дій

Українська команда провела чергові інтенсивні переговори з представниками президента США Дональда Трампа, а також із керівниками найбільших світових фінансових інституцій та інвестиційних компаній. Зустріч була присвячена економічним планам та питанням забезпечення сталого миру і безпеки для України. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зустріч проводили з надзвичайно впливовим складом американських партнерів, включаючи:

Представників президента Трампа: Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа.

Очільника Світового Банку: Аджая Бангу.

Генерального директора інвестиційної компанії BlackRock: Ларрі Фінка.

Юлія Свириденко наголосила, що Україна продовжує працювати з американськими партнерами, залучаючи керівництво міжнародних фінансових інституцій на економічному треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України.

За результатами цих переговорів була утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій у найкоротші терміни.

Українська прем’єр-міністерка підкреслила готовність Києва до інтенсивної співпраці: "Українська команда готова працювати так інтенсивно, як до цього готові працювати наші американські партнери".

Ключовим моментом, який озвучила Свириденко, є пряма залежність економічного відновлення від безпекової ситуації. Вона зазначила, що "Економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють ironclad гарантії безпеки, як про них заявляли на зустрічі представники США". Термін "ironclad" (залізні, непорушні) підкреслює необхідність найбільш надійних гарантій безпеки.