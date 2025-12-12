Нападник «Аль-Іттіхада» Карім Бензема заявив, що готовий повернутися до національної збірної Франції й мріє зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Форвард наголосив, що не відмовився б від запрошення, адже зберігає амбіції та жагу до великих турнірів.

«Хто не хоче зіграти на чемпіонаті світу? Якщо скажу, що відмовлюся від виклику, то це буде брехня. Я люблю конкуренцію, люблю перемагати. Якщо тренер викличе — приїду і буду грати», — цитує його L’Equipe.

Бензема, який нині виступає в Саудівській Аравії, підкреслив, що залишається мотивованим і готовим виконати будь-яке завдання в збірній. Останній раз він виходив на поле у футболці Франції у 2022 році.

Чемпіонат світу-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці та стане першим турніром із 48 учасниками. Франція зіграє у групі I разом із Сенегалом, Норвегією та переможцем плей-оф.

Карім Бензема покинув мадридський «Реал» у 2023 році, перейшовши в «Аль-Іттіхад» як вільний агент. Він володар «Золотого м’яча»-2022, а за саудівський клуб уже провів 74 матчі, забив 49 голів і віддав 17 асистів. У складі збірної Франції на рахунку нападника — 97 ігор і 37 голів. У його кар’єрі були й гучні паузи: ЧС-2018 він пропустив через скандал із шантажем Вальбуена, а ЧС-2022 — через травму.