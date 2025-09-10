Сьогодні центр Києва знову перекриють - причини

Сьогодні, 10 вересня, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Як повідомили в Управлінні державної охорони України, обмеження пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Цього року столиця приймає п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, який триватиме два дні — 10 та 11 вересня.

До Києва прибудуть сім перших леді різних держав. Водночас дружина президента США Дональда Трампа Меланія участі у цьогорічному заході не братиме.

Як повідомляло раніше ForUa, Олена Зеленська запрошувала Меланію Трамп до України, але домовилися зустрітися в Нью-Йорку.