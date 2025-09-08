Олена Зеленська запрошувала Меланію Трамп до України, але домовилися зустрітися в Нью-Йорку

Перша леді України Олена Зеленська планує зустріч із першою леді США Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це Зеленська розповіла під час спілкування із журналістами, цитує «Ми-Україна».

Вона зазначила, що Меланії Трамп надіслали запрошення на Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Україні восени, але та не буде на ньому присутня.

«Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в кінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку», — сказала Зеленська.

Олена Зеленська та Меланія Трамп уже перетинались у Ватикані під час прощання із Папою Римським Франциском. А втім, невідомо, чи говорили тоді перші леді одна з одною.

Під час візиту до Вашингтона в серпні президент Володимир Зеленський через Дональда Трампа передав листа Олени Зеленської, адресованого до першої леді США.

Сама ж Меланія Трамп перед цим передала особистого листа до ватажка рашистів Владіміра Путіна, у якому порушила тему викрадення дітей унаслідок війни в Україні.

Дональд Трамп розповідав журналістам, що дружина інформувала його про чергові атаки рф по Україні та нібито саме вона змогла переконати його в тому, що путін не хоче досягти миру у війні проти України.

«Бували випадки, коли я приходив додому і казав першій леді: “Я мав чудову розмову з Владіміром [Путіним]. Я думаю, ми досягли угоди”. А потім я вмикав телевізор, або вона казала мені: “О, це дивно, бо щойно бомбили будинок людей похилого віку”», — згадував Трамп.