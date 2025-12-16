Світло вимикатимуть тричі: у Києві знову діятимуть жорсткі графіки

У вівторок, 16 грудня, у Києві знову застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.
Відключення відбуватимуться за підгрупами споживачів у визначені часові проміжки:
Підгрупа 1.1
08:00–12:00
16:00–20:00
Підгрупа 1.2
05:00–09:00
15:30–22:00
Підгрупа 2.1
05:00–09:00
15:30–19:30
Підгрупа 2.2
05:00–10:30
15:30–19:30
Підгрупа 3.1
10:30–15:30
19:00–22:30
Підгрупа 3.2
00:00–01:30
08:30–12:30
19:00–22:30
Підгрупи 4.1, 4.2
00:00–01:30
08:30–12:30
19:00–22:30
Підгрупи 5.1, 5.2
01:30–05:00
12:00–16:00
22:30–24:00
Підгрупа 6.1
01:30–05:00
12:00–19:00
22:30–24:00
Підгрупа 6.2
06:00–08:30
12:00–19:00
22:30–24:00
У ДТЕК наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі та закликають мешканців столиці стежити за офіційними повідомленнями.
Автор: Тетяна Андрійко