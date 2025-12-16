Світло вимикатимуть тричі: у Києві знову діятимуть жорсткі графіки

У вівторок, 16 грудня, у Києві знову застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

Відключення відбуватимуться за підгрупами споживачів у визначені часові проміжки:

Підгрупа 1.1

08:00–12:00

16:00–20:00

Підгрупа 1.2

05:00–09:00

15:30–22:00

Підгрупа 2.1

05:00–09:00

15:30–19:30

Підгрупа 2.2

05:00–10:30

15:30–19:30

Підгрупа 3.1

10:30–15:30

19:00–22:30

Підгрупа 3.2

00:00–01:30

08:30–12:30

19:00–22:30

Підгрупи 4.1, 4.2

00:00–01:30

08:30–12:30

19:00–22:30

Підгрупи 5.1, 5.2

01:30–05:00

12:00–16:00

22:30–24:00

Підгрупа 6.1

01:30–05:00

12:00–19:00

22:30–24:00

Підгрупа 6.2

06:00–08:30

12:00–19:00

22:30–24:00

У ДТЕК наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі та закликають мешканців столиці стежити за офіційними повідомленнями.

