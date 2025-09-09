Українські дрони «підняли» прибутки США та ЄС на мільйони доларів

Останні удари українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних об’єктах у Росії можуть тимчасово підвищити маржинальність переробників нафти у світі, зокрема в США, де попит на паливо залишається високим.

За оцінками агентства Reuters, атаки вивели з ладу щонайменше 17% потужностей переробки нафти в РФ, що становить близько 1,1 млн барелів на добу. Серед уражених об’єктів — термінал Усть-Луга та нафтопровід "Дружба", який постачає нафтопродукти до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Агентство зазначає, що удари стали відповіддю на порушення Москвою домовленостей щодо утримання від атак на енергетичну інфраструктуру України, де раніше були завдані удари по електростанціях у північних та південних регіонах.

Втрата частини виробничих потужностей змусила Росію у серпні збільшити експорт нафти із західних портів на 200 тис. барелів на добу. Водночас у регіонах РФ вже фіксуються перебої з бензином. Відновлення пошкоджених об’єктів може тривати тижні або навіть місяці.

На тлі обмеження російського експорту світові нафтопереробні підприємства отримують зростання прибутковості. Європейська маржинальність від переробки дизеля у серпні сягнула $23,5 за барель — на 40% більше, ніж торік. Зростання доходів очікується також на підприємствах американського узбережжя Мексиканської затоки.

Як повідомляло раніше ForUa, в результаті нічних ударів ЗСУ 28 серпня російська нафтопереробна галузь втратила ще 4,7% своїх потужностей.