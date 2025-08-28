Українські дрони уразили два НПЗ у Росії: галузь втратила ще майже 5% потужностей

Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах у Самарській області та Краснодарському краї. Атака, здійснена Силами безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, відбулася в ніч на четвер, 28 серпня.

Деталі атаки та уражені об'єкти

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» повідомив у Telegram, що в результаті нічних ударів російська нафтопереробна галузь втратила ще 4,7% своїх потужностей. Загалом за останні два тижні цей показник сягнув 21%.

Куйбишевський НПЗ (Самарська область): Ураження цього об'єкта було здійснене 14-м полком Сил безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій. Завод виробляв 7 млн тонн нафти на рік, що становило 2,5% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. За словами місцевих жителів, спочатку повідомлялося про атаку на Новокуйбишевський НПЗ, але згодом стало відомо, що удари були завдані саме по Куйбишевському заводу.

Афіпський НПЗ (Краснодарський край): По цьому заводу відпрацювали 14-й полк Сил безпілотних систем та спецназівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Річна потужність заводу становила 6,25 млн тонн нафти, або 2,2% від загального обсягу. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку, зазначивши, що в результаті падіння уламків на території заводу виникла пожежа на площі 20 кв. м.

Реакція російської влади

Губернатор Самарської області підтвердив атаку дронів і повідомив, що працює ППО. Також було введено тимчасові обмеження на роботу аеропорту в Самарі та мобільного інтернету. За даними Куйбишевської залізниці, безпілотники також атакували залізничну станцію «Кряж», що призвело до затримки 10 поїздів та скасування трьох.

Міноборони РФ відзвітувало про збиття 102 українських дронів над різними регіонами, включаючи Чорне та Азовське моря, Ростовську, Самарську, Воронезьку, Волгоградську області та Краснодарський край. Водночас губернатор Волгоградської області назвав атаку масованою та повідомив про пожежу в локомотивному депо, незважаючи на заяви Міноборони РФ.