Легендарне Гуляйполе під ударами, а чиновники звітують про «високі темпи будівництва фортифікацій»

Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Запорізькому напрямку та перевірив хід будівництва оборонних споруд.

За словами міністра, він ознайомився з темпами зведення фортифікацій, за які відповідає Державна спеціальна служба транспорту. Окрему увагу приділили інженерним загородженням, побудованим силами ДССТ із застосуванням сучасних технологій.

Як доповів генерал-майор Олександр Яковець, у 2025 році на Запорізькому напрямку в повному обсязі облаштовано опорні пункти та загороджувальні піраміди. Також зведено 255 кілометрів смуг невибухових загороджень, 340 кілометрів протитанкових ровів, понад 2,1 кілометра бар’єрного рубежу «Єгоза» та 277 кілометрів малопомітних перешкод. За оцінкою міністра, темпи будівництва залишаються високими.

Водночас Денис Шмигаль поставив завдання у 2026 році ще більше прискорити облаштування оборонних рубежів на цьому напрямку.

Паралельно з цим ситуація у Гуляйполі на Запоріжжі залишається складною. Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі агентству «Інтерфакс Україна». За його словами, у місті щоденно фіксують близько 15–20 бойових зіткнень.

Волошин наголосив, що Гуляйполе обороняють не лише підрозділи 102 окремої бригади територіальної оборони, а й кілька інших військових частин, які ведуть запеклі бої за населений пункт. Противник намагається інфільтруватися та проникнути вглиб української оборони, зокрема на східних і північно-східних околицях міста.

Речник запевнив, що командування Сил оборони півдня та 17 армійського корпусу повністю володіють ситуацією і мають необхідні резерви для реагування на загрози. Українські військові щодоби проводять пошуково-ударні та розвідувальні дії для виявлення ворожих груп у місті.

Попри значні втрати, російські війська не припиняють штурмових дій. За даними ЗСУ, щодня противник втрачає близько 300–350 військовослужбовців.

Раніше аналітичний ресурс DeepState заявив про ризики дестабілізації оборони Гуляйполя через внутрішні проблеми в одному з підрозділів, зокрема поширення фейків і спроби деморалізації бійців.

Гуляйполе є знаковим історичним містом України і Запорізького краю та батьківщиною Нестора Махна. У період Української революції 1918–1921 років воно було центром Вільної території та осередком махновського руху.