Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що під час нинішніх переговорів щодо гарантій безпеки для України фактично вирішується її доля. За його словами, територія країни буде поділена на три зони: російську, демілітаризовану та західну, повідомляє Magyar Nemzet.

Орбан підкреслив, що зараз обговорюється лише розмір і формат так званої російської зони, яка, за його словами, уже існує. Питання демілітаризованої зони поки залишається відкритим. «Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом поділу стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна включати», — заявив угорський прем’єр.

Крім того, Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, аргументуючи це ризиком війни з Росією та потенційним розвалом економіки Європи. Він також закликав до укладення угоди з Москвою, яка передбачала б «стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах».

Ця заява угорського лідера викликала різку реакцію у Києві та серед західних партнерів України, оскільки суперечить принципам суверенітету та територіальної цілісності держави.

