Угорський прем'єр Орбан обслуговує інтереси Путіна, - Гельмут Брандштеттер

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан явно знаходиться на боці Путіна, обслуговує його інтереси.

Він так само загрожує безпеці Європи, як і російський диктатор. Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу депутат Європарламенту від Австрії (NEOS), член комітету ЄП із закордонних справ Гельмут Брандштеттер.

"Орбану не можна довіряти ні на секунду, і дуже прикро, що Європа у цьому питанні розділена. Словацький прем'єр Фіцо дещо обережніший, але Орбан явно на боці Путіна - і про це треба говорити прямо. Ми вже давно закликаємо позбавити Орбана права голосу в Європейській Раді, щоб він більше не міг блокувати рішення Європейського Союзу", - зазначив він.

Євродепутат висловив жаль, що "цього досі не зроблено".

"Але я вважаю, що ми повинні говорити чіткіше. Ми маємо сказати: Орбан обслуговує інтереси Путіна, отже, він виступає проти Європейського Союзу. Він виступає проти нашої безпеки. Орбан так само загрожує нашій безпеці, як і Путін. Ми недостатньо чітко це артикулюємо. На мою думку, ми маємо говорити ясніше", - наголосив Брандштеттер.

Коментуючи висловлювання угорського прем'єра щодо України, депутат Європарламенту зазначив, що Орбан, по суті, вже перебуває у виборчій кампанії і хоче показати, що лише він є гарантом миру на найближчі роки, а його конкурент Петер Мадяр - ні".

"Цікавим є також те, що була дискусія, чого насправді хотіли угорські війська у 2022 році. Чи існували дійсно плани, що угорські війська, можливо, хотіли взяти шматок України? Адже Орбан також постійно носить шарф із зображенням "Великої Угорщини". І він заявляє, що там, де живуть угорці, - "це мало б належати Угорщині", - додав євродепутат.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."