Війна

Амстердам профінансує закупівлю американських боєприпасів для українських F-16

Нідерланди виділили 250 мільйонів євро для закупівлі американських боєприпасів, призначених для українських винищувачів F-16. Про це повідомив уряд країни.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що фінансування постачання боєприпасів є частиною рішення щодо подальшого посилення військової підтримки України з боку Амстердама.

Окрім цього, уряд Нідерландів ухвалив рішення прискорити надання Україні ще 700 мільйонів євро військової допомоги, яку раніше планували передати у 2026 році.

Схооф наголосив, що тиск на Росію та всебічна підтримка України, передусім у військовій сфері, мають залишатися пріоритетом для європейських партнерів.

В уряді Нідерландів підкреслили, що нарощування оборонної допомоги Україні розглядають як ключовий елемент безпеки Європи та стримування подальшої російської агресії.

