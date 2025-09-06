Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Владіміра Путіна щодо свого візиту до Москви та запропонував зустрічну пропозицію відвідати Київ, повідомляє ABC.News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню.

На його переконання, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським виключно в Росії, водночас він вважає, що з ключових питань домовитися з українською стороною буде "практично неможливо".