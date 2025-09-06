﻿
Полiтика

Зеленський відповів Путіну: "Я не можу їхати до столиці цього терориста"

Зеленський відповів Путіну: "Я не можу їхати до столиці цього терориста"

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Владіміра Путіна щодо свого візиту до Москви та запропонував зустрічну пропозицію відвідати Київ, повідомляє ABC.News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню.

На його переконання, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським виключно в Росії, водночас він вважає, що з ключових питань домовитися з українською стороною буде "практично неможливо".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговориВолодимир ЗеленськийВладімір Путін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Берлін поставив за мету купити винищувачі Eurofighter і закупити 600 одиниць ракет Taurus
Свiт 05.09.2025 18:30:32
Берлін поставив за мету купити винищувачі Eurofighter і закупити 600 одиниць ракет Taurus
Читати
В Угорщині не збираються слухати Трампа й відмовлятися від російської нафти
Полiтика 05.09.2025 18:18:08
В Угорщині не збираються слухати Трампа й відмовлятися від російської нафти
Читати
СБУ та Укрпошта увічнили операцію "Павутина"
Війна 05.09.2025 17:32:18
СБУ та Укрпошта увічнили операцію "Павутина"
Читати

Популярнi статтi