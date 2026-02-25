Разом з Умєровим на переговори до Женеви вирушить економічна група, – Зеленський

Під час переговорів у Женеві з американською делегацією обговорюватимуть не лише питання завершення війни, а й економічну співпрацю між Україною та США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Він зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров планує попрямувати до Швейцарії, де очікується двостороння зустріч. Зокрема, сторони мають підготувати економічний документ.

Паралельно українська команда працює над планом із 20 пунктів, гарантіями безпеки та так званим "Пакетом процвітання".

Під час переговорів говоритимуть про послідовність кроків для завершення війни. Водночас зауважив, що питання територій навряд чи буде вирішене найближчим часом, адже, на його думку, такі теми мають розглядатися на рівні лідерів держав.

"Уранці у мене був брифінг від Рустема Умєрова. Він у дорозі в Швейцарію. Завтра там буде двостороння зустріч між українською та американською сторонами. Вони підготують економічний документ. Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і Пакетом процвітання. З ним є наша економічна група... Я не певен, що завтра у нас буде чіткий результат щодо землі, території, наприклад, тому що ці питання я повторю знову і знову, на мою думку, мають вийти на рівень лідерів", — додав Зеленський.

Раніше ForUA повідомляв, що, що спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе зустріч з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим у Женеві 26 лютого.

Віткофф також заявив про підготовку до тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та США. Така зустріч може відбутися упродовж найближчих десяти днів.