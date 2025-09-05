Європа безсилa змусити Путіна зупинити війну без США, - Мерц

Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Росію зупинити війну проти України, а США досі зволікають із конкретними рішеннями щодо безпеки.

«Ми не здатні чинити достатнього тиску на Путіна, аби завершити цю війну. Європа залежить від американської допомоги», – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю для каналу своєї консервативної партії на YouTube. Водночас Мерц звернув увагу, що Росія посилює контакти з Китаєм, Індією та Бразилією, що створює нові виклики для Заходу.

Європейські лідери вже заявили про готовність надати Києву гарантії у випадку припинення вогню. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн готові зробити свій внесок — аж до відправки військ. За словами Макрона, союзні сили можуть бути присутніми «на землі, на морі чи в повітрі», але вони не мають наміру вести війну проти Росії.

Попри це, остаточне рішення Вашингтона залишається невизначеним. Президент США Дональд Трамп раніше виключив можливість відправки американських військових в Україну, але обіцяв підтримку розвідкою та авіацією.

Як повідомляло раніше ForUa, канцлер Німеччини заявив, що російський диктатор поки не має підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною.