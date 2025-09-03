﻿
У Путіна немає мотивів для миру з Україною - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки не має підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною. «Він буде готовий до переговорів лише тоді, коли це вигідно йому. Наразі продовження війни для нього вигідне: він завойовує території та спостерігає за реакцією світових лідерів», — сказав Мерц в інтерв’ю німецькому телеканалу Sat.1.

Канцлер наголосив, що створити умови для зміни позиції Кремля можливо через економічний тиск: «З військової точки зору це буде складно, але з економічної — можливо. Потрібно обмежити можливості Росії підтримувати військову економіку».

Мерц також підкреслив, що ключ до миру — виснаження російської економіки, а не лише дипломатичні перемовини.

Як повідомляло раніше ForUa, Мерц виступив проти планів Єврокомісії щодо розгортання військ у Україні.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

