Путін заявив про готовність до зустрічі з Зеленським, але «сенсу великого не бачить»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до контактів на найвищому рівні з президентом України Володимиром Зеленським, проте сумнівається в доцільності такої зустрічі. Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі.

"Україна просить про контакти з РФ, я готовий до цих контактів, але сенсу великого не бачу, домовитися з Україною буде неможливо", — заявив Путін.

Водночас він наголосив, що готовий забезпечити умови для зустрічі та гарантувати безпеку, якщо українська сторона вирішить приїхати до Росії: "Україна хоче зустріч, я готовий, приїжджайте, ми забезпечимо умови для роботи і безпеку", — сказав Путін. Диктатор додав, що досі на "серйозному рівні" з РФ ніхто не обговорював домовленості про завершення війни в Україні.

Експерти наголошують, що такі заяви Путіна відображають бажання підтримувати імідж готовності до діалогу, водночас ставлячи умови і рамки, які ускладнюють будь-які реальні переговори. Ця заява з’явилася на тлі активного міжнародного тиску на РФ і триваючих бойових дій на сході та півдні України, де відбуваються запеклі зіткнення між ЗСУ та російськими військами.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом провести розмову з Путіним.