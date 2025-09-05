Трамп заявив про намір поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він повідомив під час вечері з керівниками найбільших світових IT-компаній у Білому домі.

Перед цим Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У нього поцікавилися, чи планує він аналогічний діалог із російським лідером.

«Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших… Виявляється, що вона трохи складніша. Але я думав, що через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та всім іншим це буде простіше», — сказав Трамп.

Американський президент наголосив, що війна РФ проти України стала для нього «найскладнішим конфліктом», попри його попередній досвід у мирних врегулюваннях.

«Я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік, інша — 34, ще одна — 37. Всі казали, що це неможливо, а я їх вирішив. Але війна між Росією та Україною — найважча. Цього тижня там загинуло понад 7 тисяч осіб, здебільшого солдати. Такого масштабу жертв ми не бачили з часів Другої світової війни. Але ми все одно вирішимо цю задачу», — заявив він.

Таким чином Трамп вкотре підтвердив намір провести прямі переговори з Путіним.

Як повідомляло раніше ForUa, США продовжують наполягати на продовженні зусиль Трампа щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні шляхом проведення зустрічі Зеленського й Путіна та домовленості про припинення вогню.