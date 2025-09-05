Окупанти готують осінній наступ одразу на три міста Донеччини

Російське військове командування поставило перед своїми підрозділами нове завдання — захопити протягом осені одразу три ключові міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля. Про це повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський в ефірі телемарафону.

За його словами, головна мета окупантів зараз — встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією. Для цього ворог намагається створити так званий «коридор» від Никанорівки та Маяка в напрямку Добропілля та стягує на цей відтинок фронту додаткові резерви.

«У них є ризик, що наші сили переріжуть цю ‘кишку’, тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту», — пояснив Бєльський.

Першим об’єктом атаки росіяни визначили Добропілля. У разі його окупації ворог планує зосередитися на Мирнограді та Покровську, після чого прагнутиме оточити Костянтинівку, щоб перерізати українські логістичні маршрути.

Водночас українські сили оборони продовжують завдавати противнику суттєвих втрат. Лише за минулу добу на Покровському напрямку було ліквідовано 153 російських військових.

Як повідомляло раніше ForUa, 100 тисяч окупантів скупчились біля Покровська.