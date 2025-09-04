Новий наступ: 100 тисяч окупантів скупчились біля Покровська

Європейські лідери висловлюють зростаючу стурбованість через скупчення російських військ біля Покровська на Донеччині та можливий новий наступ на Україну. На засіданні ради безпеки в Тулоні минулого тижня німецькі та французькі чиновники обговорювали концентрацію російських сил: Кремль перекинув великі підрозділи, намагаючись оточити місто, що відкриває шлях до Краматорська та Слов’янська. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на лінії фронту біля Покровська зосереджено близько 100 тисяч російських солдатів, повідомляє Bloomberg.

Сьогодні у Парижі відбудуться збори так званої «Коаліції рішучих», де планується остаточно обговорити гарантії безпеки для України та узгодити позицію щодо США. Лідери також мають намір провести розмову з президентом Дональдом Трампом, уточнивши його зобов’язання і можливості для посилення санкцій проти Москви.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки Києву. Нідерланди і Польща братимуть участь у зустрічі очно, а Великобританія, Італія та Німеччина — по відеозв’язку.

Попри пропозиції Трампа щодо припинення війни, Москва не демонструє готовності до перемир’я. Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що перед будь-якими зустрічами Зеленського та Путіна необхідна ясність щодо гарантій безпеки.

Водночас літня наступальна кампанія РФ принесла Кремлю незначні територіальні здобутки — лише 2033 км², що становить 0,3% від території України. Проте Росія посилила повітряні удари, і липень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних українців з травня 2022 року: загинули 589 осіб, ще 1152 отримали поранення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що зміцнення збройних сил України є ключовою гарантією безпеки та може обговорюватися паралельно з дипломатичними перемовинами з Росією.

