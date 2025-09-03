Зеленський анонсував розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів- ІФ-У), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, він сказав, що через кілька тижнів - це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", - сказав Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Трамп анонсував “інший підхід” до Росії та залишив собі простір для маневру.

Фото: tasnimnews.com.