Прокуратура розслідує розтрату та порушення санітарних норм у системі шкільного харчування Миколаєва

Правоохоронці проводять масштабні слідчі дії в управлінні освіти Миколаївської міськради, на комунальному підприємстві, що відповідає за харчування у школах, а також у приватного постачальника кейтерингових послуг. Перевіряють можливі порушення під час організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти міста.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, Миколаївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування після публікацій у медіа. 8 грудня до ЄРДР внесли відомості за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата або привласнення майна у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.

Наступного дня, після заяви голови Миколаївської ОВА, відкрили ще одне провадження — за ч. 1 ст. 325 КК України: порушення санітарних правил, що може спричинити інфекційні захворювання чи масові отруєння. Обидва провадження об’єднані.

За погодженням із прокурорами суд дозволив проведення обшуків. Слідчі перевіряють якість продуктів, умови їх зберігання та приготування, а також законність використання бюджетних коштів, виділених на шкільне харчування.

Обшуки тривають в управлінні освіти, на комунальному підприємстві та в офісі постачальника кейтерингу. Правоохоронці вилучають документацію щодо закупівель, постачання продуктів, а також зразки готової їжі.

Приводом для розслідування стало відео, що з’явилося днями в соцмережах: на ньому працівники кейтерингової компанії готують страви для школярів просто неба.

Керівниця компанії Ірина Стоєва в коментарі «Суспільному» підтвердила, що відео справжнє, але запевнила, що їжу на вулиці на вогні не готували, а показані страви до шкіл не потрапили. За її словами, того дня частина шкіл або не отримала порцій, або відмовилася від них через запізнення — працівники не змогли запустити генератор після вимкнення електроенергії, що ускладнило процес приготування.