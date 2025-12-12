Дріскола відсторонили від мирних переговорів щодо України

Глава Пентагону Піт Хегсет усунув міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла від переговорів про припинення російсько-української війни. Про це пише The Telegraph.

Як стверджують джерела видання, Хегсет вважає, що його підлеглий вийшов за межі своїх повноважень.

Було видно, що він проявляв надмірну активність, і його осадили.

Ден Дрісколл відвідав Київ 19 листопада. На зустрічі в Києві, яка проходила наступного дня після того, як він представив мирний план США з 28 пунктів, міністр оголосив, що настав час "покінчити з цим лайном". Він наполягав, що Київ "перебуває у дуже поганому становищі" і що "зараз найкращий час для світу".

У нас мало часу для миру - президент Трамп хоче миру зараз.

Дрісколл готувався до поїздки до Києва для обговорення безпілотних технологій, але отримав несподіване завдання від Трампа: підштовхнути Україну повернутися за стіл переговорів з рф якнайшвидше. 38-річний ветеран армії та близький друг та однокурсник Венса, як зазначав телеканал, не має дипломатичного досвіду, але, за словами одного з джерел, переговори "на рівні армії" видалися Вашингтону багатообіцяючими: українці знають та довіряють американським військовим.

Сам Трамп симпатизує Дрісколлу і називає його "фахівцем з дронів": той працює над розробкою нових технологій безпілотників для армії. Крім того, американський лідер цікавиться думкою міністра з приводу того, що робити з Україною, щоразу, коли той перебуває у Білому домі.

Дрісколл "був радий" прийняти виклик і щоразу в ході переговорної кампанії підтримував зв'язок з Білим домом, а Трамп давав вказівки через Венса та посланця Стіва Вітькоффа.

Однак близькість міністра армії до Білого дому та Венса призвела до напруженості у відносинах з міністром оборони Хегсетом. Те, що Дрісколл може зрештою замінити Хегсета на посаді голови Пентагону, за даними телеканалу, в адміністрації Трампа потай обговорюють уже кілька місяців.

Доручення переговорів Дрісколлу стало визнанням того, що відносини Хегсета з Україною зіпсувалися з початку його перебування на цій посаді. Міністр оборони неодноразово припиняв постачання американської зброї Києву, не повідомляючи про це ані Пентагону, ані Білому дому. Хегсет також передчасно виключив можливість членства України в НАТО на одній з перших зустрічей з союзниками у Брюсселі на початку цього року. Однак Дрісколл тримав Хегсета у курсі ходу переговорів.

Європейські дипломати, які брали участь у тих переговорах, характеризували Дріскола як чиновника, який мало зацікавлений у компромісах задля допомоги Україні.

Два тижні тому Дрісколл мав знову відвідати Україну для продовження переговорів, але цього не сталося, зазначає The Telegraph. Українську сторону також попереджали, що Дрісколл буде присутній на переговорах Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона в Парижі 1 грудня. Але його присутність на зустрічі невдовзі скасували.

Офіційні особи в Україні та Європі вважають, що усунення Дрісколла пов'язане з ширшою боротьбою за вплив на мирні переговори в адміністрації США. Дрісколл вважається висуванцем віцепрезидента США Джей Ді Венса.