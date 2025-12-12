Частина Одеси залишатиметься кілька діб без електрики після удару по підстанції

Після нічної атаки російських військ на підстанцію в Одеській області без електропостачання залишаються 84 тисячі абонентів. Енергетики працюють безперервно, але ремонт суттєво ускладнюють постійні повітряні тривоги, через які доводиться зупиняти роботи.

За інформацією ДТЕК, найбільші руйнування зафіксовані на обладнанні в Одеському, Приморському та Пересипському районах. У місті триває поетапне підключення окремих вулиць, але в коментарях на сторінці компанії люди скаржаться, що в багатьох будинках світла немає цілодобово вже кілька діб.

Одесити пишуть про відсутність будь-яких графіків відновлення, неможливість додзвонитися на аварійну лінію та про те, що заявки часто позначають як «не підтверджену проблему». Особливо критичною ситуація є для родин з маленькими дітьми та для квартир, де все обладнання — електричне.

У ніч на 12 грудня місто пережило серію вибухів під час атаки “Шахедів”. Росіяни цілилися в енергетичний об’єкт ДТЕК — це вже 20-та підстанція у 2025 році, яка зазнала значних пошкоджень.

Кількаденна відсутність електроенергії для Одеси — це не лише побутовий дискомфорт, а ризик паралічу ключових сфер життя. Місто залежить від електрики у водопостачанні, роботі теплових насосів, транспорту, медичної інфраструктури й зв’язку. У багатоповерхівках без світла не працюють ліфти, системи вентиляції, іноді — навіть опалення. Через це масові відключення швидко перетворюються на загрозу для вразливих груп: літніх людей, родин із дітьми та хворих, які використовують електрозалежне обладнання.

У 2023–2024 роках Одеса вже переживала критичні блекаути після ракетних ударів — тоді електропостачання відновлювали тижнями. Поточна атака стала черговим ударом по системі, яка й без того працює на межі через систематичні російські обстріли.