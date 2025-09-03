Трамп анонсував “інший підхід” до Росії та залишив собі простір для маневру

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу зміну політики Вашингтона щодо Російської Федерації. “У мене була прекрасна зустріч з президентом Путіним кілька тижнів тому. Якщо вона не призведе ні до чого, тоді застосуємо інший підхід”, – сказав Трамп на пресконференції у Вашингтоні.

Американський лідер не уточнив, який саме “інший підхід” розглядає його адміністрація, однак наголосив, що США мають достатньо інструментів для впливу на Кремль.

Окремо Трамп прокоментував майбутній спільний військовий парад Китаю та Росії, який запланований у Пекіні на 3 вересня. На запитання журналістів, чи розглядає він цю демонстрацію сили як виклик для Вашингтона, президент США відповів категорично: “Взагалі ні. Китай потребує нас. У нас прекрасні відносини з президентом Сі. І вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх”.

Заяви Трампа пролунали на тлі зростання напруги у відносинах США з Москвою та Пекіном. У Сполучених Штатах дедалі частіше звучить критика щодо зближення Росії та Китаю, зокрема у військовій сфері. Водночас адміністрація Трампа намагається демонструвати впевненість у здатності США утримувати стратегічну перевагу.

Таким чином, американський президент залишив простір для маневру: з одного боку, він називає свої переговори з Путіним “прекрасними”, а з іншого – попереджає, що у разі відсутності конкретних результатів Вашингтон може вдатися до жорсткіших дій.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп анонсував пакет допомоги, не уточнивши його розмір та вміст, акцентувавши при цьому, що це не є "питанням України".