Війна

Окупанти здійснили прицільний удар по спортивній школі в Шостці

Російські окупаційні війська завдали удару двома безпілотниками по спортивній школі у Шостці, де в той час проходили заняття з дітьми, попередньо, без постраждалих, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА", - написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Григоров повідомив, що усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. "Попередньо – всі живі, поранених немає. Усі наслідки атаки уточнюються", - додав він.

За словами очільника ОВА, також ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. "Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу", - написав він.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Шосткарашистивоєнний злочинспортшкола
