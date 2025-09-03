Трамп потролив лідерів РФ, Китаю і КНДР після параду в Пекіні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай та Північна Корея готують змову проти Сполучених Штатів. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, коментуючи військовий парад, який 2 вересня відбувся у Пекіні.

Американський лідер також згадав про історичну допомогу Вашингтона Китаю під час Другої світової війни. «Чи згадає президент КНР у своїй промові допомогу Штатів у Другій світовій війні? Чи згадає Сі Цзіньпін про величезну допомогу та “кров”, яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому здобути СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника?» — написав Трамп.

Він також висловив сподівання, що пам’ять про загиблих американських військових буде вшанована належним чином: «Сподіваюся, що мужність і жертовність американців по праву вшанують».

У фіналі свого допису Трамп звернувся з іронією до лідерів трьох країн: «Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, коли ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки».

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп анонсував “інший підхід” до Росії та залишив собі простір для маневру.