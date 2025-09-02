Російського «крота» спіймали на Донеччині під час збору розвідданих

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента РФ, який на Донеччині коригував ворожий вогонь по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку. Його основним завданням було збір і передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військ.

За даними СБУ, фігурантом виявився 37-річний працівник місцевого заводу, який потрапив у поле зору ФСБ через свого брата в Росії, що співпрацює з окупантами.

Під час роботи на заводі агент фотографував цехи, де ремонтують важку бронетехніку ЗСУ, а зроблені знімки з геолокаціями передавав куратору через анонімний чат у месенджері. Російські спецслужби планували використати ці дані для нових ударів по українських силах.

Служба безпеки запобігла «зливу» критичної інформації про оборонно-промислові потужності фронтового регіону. У затриманого вилучено смартфон із фото та контактами куратора ФСБ.

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ викрила двох агентів російської воєнної розвідки, які готували нову серію ракетно-дронових атак на Київ та Одесу.