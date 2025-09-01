﻿
Надзвичайні події

СБУ затримала зрадників, які наводили ракети по Києву та Одесі

Служба безпеки України викрила двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які коригували повітряні удари окупантів по українських містах. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових атак на Київ та Одесу.

За даними слідства, агенти виявляли та передавали окупантам координати Сил оборони, а також оцінювали наслідки попередніх обстрілів цивільної інфраструктури для планування повторних ударів. Діяли вони окремо, але мали спільного куратора, особу якого встановили кіберфахівці СБУ.

У Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого ГРУ «відрядило» шпигувати у столицю. Він мав фіксувати розташування ремонтних баз військової техніки та відстежувати найбільш людні місця біля рекрутингових центрів Київщини.

В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби перейшла на співпрацю з російською розвідкою. За завданням окупантів вона передавала координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії. Однак обіцяних грошей з РФ вона так і не отримала.

Обом фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії Укрзалізниці, який на замовлення ФСБ шпигував за ешелонами Сил оборони.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУвійна в Українізрадникиросійські шпигунирозвідка РФзатримання зрадників
