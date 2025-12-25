﻿
Терористи ІДІЛ готували масштабні теракти у Туреччині

У Туреччині повідомили про масштабні рейди та арешти 115 ймовірних прихильників "Ісламської держави".

Стамбульська поліція отримала інформацію про те, що симпатики ІДІЛ задумали теракти на території Туреччини, спрямовані передусім проти немусульманського населення, у період різдвяно-новорічних свят, повідомляє Reuters.

Рейди відбулися перед Різдвом за 124 адресами у Стамбулі, за їхніми підсумками затримали 115 зі 137 підозрюваних. Вилучили також кілька одиниць вогнепальної зброї та набої.

Фото: 1tv.ge.

 Автор: Галина Роюк

