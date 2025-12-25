Нові правила перетину кордону: що чекає на водіїв

Міністерство розвитку громад і територій України готує пілотний проєкт перетину державного кордону легковими автомобілями через електронну систему "єЧерга". Нові правила планують запустити у тестовому режимі на одному з міжнародних пунктів пропуску, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з проєктом, водій легкового автомобіля буде зобов’язаний забронювати місце в черзі очікування одним із трьох способів:

- через вебпортал або застосунок "єЧерга";

- через мобільний застосунок чи портал "Дія";

- автоматично за допомогою електронної системи під час заїзду автомобіля до зони очікування.

Контроль за чергою здійснюватиметься через Кабінет водія. Користувачі зможуть відстежувати статус свого місця, визначений час в’їзду до пункту пропуску та отримуватимуть сповіщення про зміни. Масштабування системи на інші пункти можливе за умови успішного результату пілоту.

Раніше ForUa повідомляло, скільки грошей потрібно мати для в’їзду до Польщі у 2026 році .