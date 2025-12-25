﻿
Свiт

Архів США оприлюднив розмови Путіна і Буша щодо України та НАТО

Стенограми переговорів кремлівського диктатора з тодішнім президентом США Джорджем Бушем, які відбулися у 2001 та 2008 роках, стали доступні у мережі, повідомляє прес-центр Національного архіву безпеки США. І що ми там бачимо? Кремль давно вже «забив» життя українців та НАТО.

Ще у 2001 році Путін переконливо пояснював Бушу, що вступ України до НАТО це «поле конфлікту» між США і Росією. Мовляв, Україна «штучно створена складна держава», а її третина населення росіяни, які, зрозуміло, все сприймають через «правильну російську призму». І як же без драматичної обіцянки чинити опір розширенню Альянсу щоб ніщо не заважало майбутнім планам Кремля.

У 2008 році Путін повторив свою «мантру», передбачивши конфлікт із Штатами та навіть «розкол» України через внутрішні розбіжності. Про прозахідну та проросійську частини країни він говорив з підкресленим драматизмом.

От і виходить, що позиція Кремля щодо вступу України до НАТО була чіткою ще на початку 2000-х. З тих пір нічого не змінилося просто тепер усе «розіграно» у великому форматі.

Як повідомляло раніше ForUa, спотворена реальність змушує Путіна вірити у неможливе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

