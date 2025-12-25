﻿
Війна

Ситуація на фронті: окупанти просунулися на трьох напрямках

Російські окупаційні війська мали успіх у трьох областях України. Противник просунувся поблизу Кіндратівки у Хотінській громаді Сумської області, у Вовчанську на Харківщині та в Мирнограді на Донеччині, повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Водночас варто зазначити, що офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

За зведенням Генштабу ЗСУ, за добу на передовій відбулося 130 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку, де здійснив 28 атак. Українські захисники завдали серйозних втрат противнику:

- ліквідовано 56 окупантів, поранено 21;

- знищено пункт управління, артилерійську систему, 36 безпілотників, три одиниці автомобільного транспорту та п’ять одиниць спеціальної техніки;

- знищено наземний роботизований комплекс, два засоби РЕБ та два мотоцикли;

- значно пошкоджено дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління БПЛА та п’ять укриттів особового складу противника.

На інших напрямках українські оборонці відбили 19 атак ворога на Гуляйпільському, 12 атак на Олександрівському та 14 штурмів на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, бойові дії в Грабовському не припиняються, проте просування противника заблоковане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабСумщинаситуація на фронтівійна в УкраїніПокровський напрямокВовчанськ
