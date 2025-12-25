Понад 14 мільйонів вкрали на утепленні шкіл Дніпра

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру семи особам, які, за даними слідства, організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на утеплення шкільних будівель у Дніпрі.

Серед підозрюваних - директор комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє його заступників, директор підрядної компанії, субпідрядники та інженер з технічного нагляду, повідомляє Офіс генпрокурора.



Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).



Посадовці комунального підприємства за попередньою змовою з підрядниками та субпідрядними організаціями, використали міський проєкт з підвищення енергоефективності шкіл для незаконного збагачення.



Учасники схеми укладали договори на утеплення фасадів шкільних будівель у місті Дніпро за завищеними цінами. У документах зазначалися якісні та дорогі матеріали, а фактично ж використовувалися дешевші матеріали нижчої якості, ніж було передбачено проєктами.



Різницю між реальною вартістю робіт і сумами, сплаченими з бюджету, учасники схеми привласнювали.



За період 2024–2025 років підозрювані завдали збитків бюджету громади на суму 14,2 млн гривень, що підтверджено висновками експертиз.



У ході обшуків вилучено майже 50 тисяч доларів США, понад 900 тисяч гривень та 7 200 євро готівкою, мобільні телефони, ноутбуки, комп’ютери та накопичувачі. На вилучене майно накладено арешт.



Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора.