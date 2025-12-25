Рейтинг миру 2025: хто опинився на дні світового списку

Згідно з оновленим Глобальним індексом миру (GPI), Україна посіла 162 місце зі 163 можливих, а Росія закрила рейтинг. Індекс оцінює рівень миролюбності країн за трьома напрямами: безпека в суспільстві, внутрішні та міжнародні конфлікти, а також рівень мілітаризації. Дослідження охоплює 99,7% населення планети та базується на 23 ключових показниках, повідомляє Інститут економіки та миру (Institute for Economics & Peace).

Найнижчі оцінки Україна отримала через повномасштабну війну та її наслідки. Серед показників із мінімальними балами:

- доступність зброї;

- інтенсивність внутрішнього конфлікту;

- імпорт озброєнь;

- кількість загиблих у конфліктах;

- військові витрати;

- кількість біженців і ВПО.

Росія продемонструвала найгірші результати за іншими критичними критеріями:

- наявність ядерної та важкої зброї;

- рівень мілітаризації;

- відносини з сусідніми державами;

- кількість смертей у зовнішніх конфліктах.

Найбільш мирні країни

До п’ятірки наймирніших країн увійшли: Ісландія, Ірландія, Нова Зеландія, Австрія та Швейцарія.

Аналітики відзначають, що загальний рівень миру у світі є найнижчим з 2014 року. Наразі триває 59 активних міждержавних конфліктів, що є рекордом після закінчення Другої світової війни. Війна Росії проти України суттєво впливає не лише на регіональний, а й на глобальний рівень безпеки.

