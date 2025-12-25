Індія знову в грі: найбільший НПЗ світу відновлює постачання російської сировини попри тиск США

Найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти, про це пише Bloomberg. Індійська компанія Reliance Industries Ltd. закуповує російську нафту зі знижкою, постачаючи її на свій завод у Джамнагарі.

Деталі

Нафту закуповують у несанкціонованих постачальників, використовуючи танкери Aframax від RusExport.

Завод у Джамнагарі обробляє 660 000 барелів на добу для внутрішнього ринку; на території комплексу також працює експортна установка на 700 000 барелів на добу.

Reliance тимчасово припинила (https://t.me/u_now/179543) російські закупівлі після санкцій США проти Rosneft та Lukoil у жовтні, але отримала додатковий місяць для доставки контрактованих до 22 жовтня вантажів. Остання партія прибула 17 грудня.

Після призупинення поставок у листопаді імпорт російської нафти в Індію різко впав — до близько 800 000 барелів на добу порівняно з 1,9 млн барелів у листопаді.

Відновлення закупівель Reliance може стримати падіння обсягів російського експорту до Індії.