В окопах не вірять у мир: військові про наступ РФ на півдні і майбутні загрози

Російська армія протягом 2025 року зберігала наступальну активність на сході та півдні України, зосереджуючи основні зусилля на Донецькій та Харківській областях. Водночас восени бойові дії різко активізувалися і на Запорізькому напрямку. За даними ABC News, у вересні російські війська змогли швидко просунутися в сільській місцевості на схід від Запоріжжя, подолавши до 10 кілометрів. Причиною стала раптова інтенсивна атака, внаслідок якої підрозділи територіальної оборони, що тривалий час утримували позиції, були змушені відступити.

Для стримування наступу командування Збройних сил України перекинуло на напрямок бойові підрозділи, зокрема 225-й окремий штурмовий полк. Раніше він виконував завдання на Сумщині, відбиваючи атаки російських військ поблизу державного кордону.

Майор Олег Ширяєв у коментарі ABC News наголосив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається напруженою, а говорити про повну стабілізацію фронту передчасно. «Ми змушені діяти в умовах постійного тиску. Наше завдання — зупинити ворога, закріпитися і створити умови для подальших дій», — зазначив офіцер.

Журналісти видання зазначають, що Кремль намагається використати тактичні успіхи на фронті як аргумент під час обговорення можливого врегулювання війни. У Москві не приховують, що просування військ розглядається як важіль впливу на переговорний процес.

Водночас українські військові не поділяють оптимізму щодо перспектив миру. За словами Ширяєва, будь-яка пауза у бойових діях може бути використана Росією для відновлення сил і підготовки нової атаки. «Навіть підписання угоди не означає завершення загрози. Росія залишиться нашим ворогом, а її обіцянки не можуть вважатися гарантіями безпеки», — підкреслив він.

Наразі основні бої в Запорізькій області тривають поблизу Гуляйполя. Місто практично зруйноване, а з довоєнних 20 тисяч мешканців у ньому залишилися лише близько 150 цивільних.

Українська влада повідомляє, що на околицях Гуляйполя ЗСУ вдалося зупинити подальше просування російських військ. Водночас противник посилив застосування безпілотників, намагаючись встановити контроль над підходами до лінії фронту. За оцінками українських військових, російська армія адаптується до сучасних умов війни, активно впроваджуючи нові тактики та враховуючи досвід попередніх бойових дій.

Як повідомляло раніше ForUa, бойові дії в Грабовському не припиняються, проте просування противника заблоковане.