Нардепи хочуть скасувати відстрочку для студентів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може позбавити відстрочки студентів, які почали навчання після 25 років, а також тих, хто вийшов за межі академічної програми. Законопроєкт подав депутат від фракції «Слуга народу» та член комітету ВР з питань освіти Роман Грищук. Він передбачає, що на військову службу під час мобілізації не підлягають:

- учні закладів професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років;

- здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми;

- докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

За даними ЗМІ, законопроєкт Грищука є альтернативою до погодженого урядом проєкту, однак має відмінності.

Нардеп пояснює, що урядовий законопроєкт не враховує питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти. Законопроєкт Грищука уточнює категорії педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти, які можуть мати право на відстрочку.

Як повідомляло раніше ForUa, у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.