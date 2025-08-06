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Суспiльство

Відстрочка у "Резерв+" для освітян: що відомо

Відстрочка у "Резерв+" для освітян: що відомо

У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Про це повідомляє Міноборони.

Працівник сфери освіти може отримати відстрочку за умови наявності в реєстрі ЄДЕБО:

  • запису про основне місце роботи;
  • підтвердження зарплатної ставки від 0,75;
  • позначки про участь у навчальному процесі або адміністративну викладацьку посаду.

Щоб подати заявку у застосунку "Резерв+", необхідно:

  • натиснути три крапки на головному екрані;
  • обрати опцію Подати запит на відстрочку;
  • зазначити відповідну категорію.

ForUA.com нагадує, у "Резерв+" стала доступною відстрочка для громадян, чиї чоловік або дружина мають інвалідність І чи ІІ групи.

Для цього необхідно, щоб відповідна інформація була внесена до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери або до бази даних Пенсійного фонду України, а дані про шлюб – до Державного реєстру актів цивільного стану.

Відстрочки через застосунок "Резерв+" стали доступними з листопада 2025 року, і зараз 40% усіх поданих заяв оформлюються саме через цей застосунок.

Розробка сервісу відбувалася завдяки співпраці Міноборони, Мінсоцполітики, Міністерства юстиції та Пенсійного фонду України.

Проєкт реалізовано за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO та Євросоюзу в межах ініціативи DT4UA, яку впроваджує Академія електронного управління (Естонія).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мобілізаціявійна в Україніагресія рфзастосунок Резерв+відстрочка від мобілізації
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