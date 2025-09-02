Ніч у вогні: вибухи, пожежі, поранені та загиблі у трьох областях

У ніч на 2 вересня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по кількох регіонах України. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені, зафіксовано значні руйнування й пожежі. Найбільше постраждали Київщина, Сумщина та Одещина.

Київщина. Під час атаки на Білу Церкву загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Пожежа охопила гаражний кооператив, пошкоджено торгові та виробничі приміщення, а також скління у багатоповерхових будинках. Місцеву громаду попередили про можливе задимлення.

Суми. У Зарічному районі дрони влучили по нежитлових будівлях, що спричинило масштабну пожежу. Пошкоджено чотири житлові будинки, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, серед них дитина, яка разом з іншими отримала амбулаторну допомогу.

Одещина. В Ізмаїльському районі об’єктами атаки стала припортова інфраструктура. Унаслідок ударів спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Жертв немає, значних руйнувань вдалося уникнути.

За даними військових, російські безпілотники заходили на територію України з півночі та півдня. Повітряна тривога тривала в багатьох регіонах країни.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти здійснюють наступальні операції на Сумському, Куп’янському, Покровському, Запорізькому та інших напрямках, проте значного просування не досягли.