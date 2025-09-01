Окупанти продовжують наступ по всіх напрямках

Російські війська здійснюють наступальні операції на Сумському, Куп’янському, Покровському, Запорізькому та інших напрямках, проте значного просування не досягли, а ЗСУ успішно тримають оборону, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Сумська область:

31 серпня РФ атакувала північні райони, але не просунулася вперед.

Російські мілблогери повідомляли про контратаки ЗСУ поблизу Сум та стверджували, що російські командири отримали наказ повідомити підлеглих про північнокорейське розгортання найближчими днями. Однак північнокорейські війська навряд чи братимуть участь у бойових діях і, ймовірно, виконуватимуть тилові завдання, наприклад кухарів та прибиральників, щоб звільнити російський персонал для фронтових атак.

Харківська область:

Наступ РФ на північний схід від Харкова, поблизу Вовчанська та Глибокого, не дав результату.

На Лиманському напрямку російські війська використовують мотоцикли, але проривається лише мала частина сил.

Донецька область:

На Сіверському напрямку РФ намагалася наступати поблизу Сіверська, але українські війська регулярно контратакують.

На Торецькому напрямку росіянам вдалося захопити Русин Яр та просунутися на південний схід від Софіївки. У Часовому Ярі просування РФ не було.

Новопавлівський напрямок:

Українські війська звільнили Дачне. Росіяни просунулися на південний захід від Котлярівки, але без значних результатів.

Запорізький напрямок:

Російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Гуляйполя та на заході області, проте без просування.

Херсонська область:

Наступ РФ не дав результату. Ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів по залізничній станції та острову Карантинний.

За оцінками ISW, російська армія продовжує наступати по всіх напрямках фронту, але значних успіхів не має.

Як повідомляло раніше ForUa, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.