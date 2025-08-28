﻿
Україну потрібно перетворити на сталевого дикобраза, - Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом нічну атаку РФ по Києву, внаслідок якої постраждала будівля представництва ЄС, та наголосила, що "Путін повинен сісти за стіл переговорів", і на необхідності для України гарантій безпеки, які перетворять країну на "сталевого дикобраза".

"Щойно розмовляла з президентом Зеленським, а потім з президентом Дональдом Трампом після масштабного удару по Києву, що також зачепив наші офіси в ЄС. Путін повинен сісти за стіл переговорів. Ми маємо забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона також наголосила, що "Європа повністю виконає свою роль".

"Наприклад, наш оборонний інструмент SAFE буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил", - додала Ляєн.

