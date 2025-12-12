Названо найвпливовіших жінок світу 2025

Forbes оприлюднив щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, і цього року перші позиції впевнено зайняли жінки, які формують політичний порядок денний планети. Очолила список Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка вже кілька років поспіль залишається ключовою фігурою у світовій політиці.

Нижче — короткий рейтинг-топ найпотужніших жінок планети за версією Forbes у 2025 році.

Топ-5 найвпливовіших жінок світу 2025

1. Урсула фон дер Ляєн — Президентка Єврокомісії

Лідерка європейської політики, яка визначає стратегічний курс ЄС у питаннях безпеки, економіки та міжнародних відносин.

2. Крістін Лагард — Голова Європейського центробанку

Одна з ключових фігур світових фінансів, що визначає грошово-кредитну політику Євросоюзу.

3. Санае Такаїчі — Прем’єр-міністерка Японії

Перша жінка в історії Японії на посаді прем’єра, що стало історичним проривом для країни.

4. Джорджа Мелоні — Прем’єр-міністерка Італії

Італійська лідерка, яка продовжує посилювати свій вплив у Європі.

5. Клаудіа Шейнбаум — Президентка Мексики

Перша жінка-президентка Мексики, що стала символом демократичних змін у країні.

Де опинилася Тейлор Свіфт?

Поп-ікона Тейлор Свіфт цього року посіла 21-ше місце, зберігши статус однієї з найвпливовіших персон у сфері культури та медіа.