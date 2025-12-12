Названо найвпливовіших жінок світу 2025

Forbes оприлюднив щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, і цього року перші позиції впевнено зайняли жінки, які формують політичний порядок денний планети. Очолила список Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка вже кілька років поспіль залишається ключовою фігурою у світовій політиці.
Нижче — короткий рейтинг-топ найпотужніших жінок планети за версією Forbes у 2025 році.
Топ-5 найвпливовіших жінок світу 2025
1. Урсула фон дер Ляєн — Президентка Єврокомісії
Лідерка європейської політики, яка визначає стратегічний курс ЄС у питаннях безпеки, економіки та міжнародних відносин.
2. Крістін Лагард — Голова Європейського центробанку
Одна з ключових фігур світових фінансів, що визначає грошово-кредитну політику Євросоюзу.
3. Санае Такаїчі — Прем’єр-міністерка Японії
Перша жінка в історії Японії на посаді прем’єра, що стало історичним проривом для країни.
4. Джорджа Мелоні — Прем’єр-міністерка Італії
Італійська лідерка, яка продовжує посилювати свій вплив у Європі.
5. Клаудіа Шейнбаум — Президентка Мексики
Перша жінка-президентка Мексики, що стала символом демократичних змін у країні.
Де опинилася Тейлор Свіфт?
Поп-ікона Тейлор Свіфт цього року посіла 21-ше місце, зберігши статус однієї з найвпливовіших персон у сфері культури та медіа.Автор: Галина Роюк