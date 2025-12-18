Ніхто не піде без рішення: фон дер Ляєн поставила ультиматум щодо фінансування України

Сьогодні у Брюсселі проходить доленосний саміт Європейського Союзу, головною темою якого стала фінансова підтримка України на 2026-2027 роки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила безкомпромісну заяву: ніхто не залишить засідання, доки не буде знайдено рішення щодо фінансування Києва за рахунок заморожених російських активів.

Для особистої участі у перемовинах до Брюсселя прибув Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що відсутність репараційного кредиту від ЄС стане для Кремля сигналом, що від дипломатії можна остаточно відмовитися. Ситуацію загострюють і прогнози західних аналітиків. Видання Financial Times застерігає, що без схвалення цього кредиту українська економіка може опинитися на межі краху.

Українська сторона розраховує на отримання близько 90 мільярдів євро на найближчі два роки. Загалом мова йде про використання ресурсу із 200 мільярдів євро заморожених активів країни-агресора.

Механізм реалізації плану виглядає наступним чином: якщо лідери ЄС сьогодні досягнуть політичної згоди, рішення має бути оперативно затверджене Радою ЄС кваліфікованою більшістю (не менше 22 країн). Після цього документи пройдуть прискорену процедуру через Європарламент. Очікується, що від моменту концептуального схвалення до отримання перших коштів мине близько двох місяців.

Водночас у медіа з'являється інформація про можливі контрзаходи з боку Москви. Кремль погрожує конфіскувати західні активи на суму близько 127 мільярдів доларів, які залишаються на території РФ, у відповідь на передачу допомоги Україні.