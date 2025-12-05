﻿
Літак Зеленського переслідували невідомі безпілотники

Правоохоронні органи Ірландії розслідують інцидент, пов'язаний із чотирма невідомими безпілотниками, які слідували за маршрутом польоту літака президента України Володимира Зеленського під час його візиту до країни. Про це повідомляє видання The Journal.

Подія сталася, коли літак українського лідера прямував до аеропорту Дубліна. Зазначається, що дрони досягли місця очікуваного прольоту Зеленського "точно в призначений час", хоча сам літак приземлився трохи раніше запланованого.

Також безпілотники кружляли над судном ВМС Ірландії, яке було таємно направлено в Ірландське море на тлі візиту. В Ірландії ухвалили рішення не збивати дрони, оскільки на борту корабля не було засобів для їхньої нейтралізації.

Неназвані джерела видання повідомили, що безпілотники злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі до двох годин. Наразі невідомо, хто саме запустив і керував ними.

Ірландські правоохоронці вважають, що метою інциденту могло бути створення перешкод для прибуття літака Зеленського, оскільки на безпілотниках були ввімкнені вогні.

Служби безпеки Ірландії встановили, що дрони були великими, дуже дорогими, військового класу, а сам інцидент "можна класифікувати як гібридну атаку".

Про подію було поінформовано комісара поліції Ірландії вранці у вівторок, 2 грудня, а також прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна і міністрів юстиції та оборони.

Видання зазначає, що залишається невідомим, чи було про ці безпілотники відомо команді президента Зеленського.

 Автор: Галина Роюк

