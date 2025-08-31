Президент США Дональд Трамп роздратований європейцями, які на словах підтримують його "зусилля до миру", але за лаштунками "зривають прогрес, досягнутий на Алясці". Про це пише видання Axios.

Минуло два тижні після "саміту", і весь "мирний процес" зайшов у глухий кут, відзначає видання.

Трамп дуже хоче особистої зустрічі Путіна та Зеленського, але Росія відмовляється через небажання України йти на територіальні поступки.

Згідно зі співрозмовниками видання, Білий дім звинувачує в цьому європейців, які "підштовхують" Україну до "нереалістичних очікувань", і радять Києву відмовитися від територіальних поступок на користь РФ, вичікуючи на вигіднішу угоду.

"Угода це мистецтво можливого, а європейці продовжують жити у світі рожевих поні", - розповів один з чиновників апарату Трампа.

Axios доповнює, що через це Трамп "всерйоз" розглядає можливість згорнути спроби досягти угоди, "відійти вбік", "дати їм повоювати", очікуючи яка зі сторін перша здасться. Як сказав один із чиновників:

– Якщо європейці хочуть ескалації війни, то нехай буде по їхньому, але вони лише вирвуть поразку з пащі перемоги.

Тобто, на думку команди Трампа, кращим умов уже не буде, і далі Україна програватиме.

Інші співрозмовники підтверджують, що зараз Трамп бачить головними "винуватцями" зриву "світу" саме європейців, а його зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті була "дружньою". На думку Трампа, "жорстка лінія" європейців лише "затягує війну".

Частина роздратування США викликана тим, що Європа не застосовує максимальних санкцій і "перекладає ціну війни на США".

Axios пише, що Мінфін США почав вивчати можливість запровадження Європою додаткових санкцій на РФ: тарифи та вторинні санкції на Індію і Китай, і повне ембарго на будь-яку купівлю російських енергоресурсів.