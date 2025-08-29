﻿
Поліцейський автомобіль перекинувся в столиці

Сьогодні близько 9.10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний, повідомляє поліція Києва.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

Поліція Києва встановлює обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, на Кіровоградщині у страшному ДТП загинуло 6 людей.

КиївДТПполіція
