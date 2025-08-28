На Кіровоградщині у страшному ДТП загинуло 6 людей

У масштабній аварії за участю автобусу MAN та мікроавтобусу Mercedes загинуло шість осіб.
"Наслідки масштабної ДТП: загинуло 6 осіб, серед них дитина, ще 6 – травмовані, їх госпіталізували до лікарні. Смертельна автотроща за участі автобуса MAN і мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася біля села Хмельове Новоукраїнського району", - повідомляє ДСНС.
Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Раніше стало відомо, що ТОП-чиновник оборонного підприємства купив Ferrari під час війни.
Автор: Галина Роюк