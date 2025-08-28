Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний Мадяр) відповів міністрові закордонних справ Угорщини Петру Сійярто на заборону в’їзду до країни.

Про це він написав у соцмережах.

«Запхайте в дупу, пане “танцюристе на кістках”, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я — українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп*здите», — написав він.

Мадяр заявив, що як етнічний угорець та український військовий вважає захист нафтопроводу «Дружба», не захистом суверенітету Угорщини, а «власних брудних кишень, наповнених підсанкційною дешевою сировиною» купуючи котру, угорська влада «дотична до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами й “шахедами” по мирних містах України».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив, що Угорщина забороняє в'їзд для командира української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід «Дружба». Згодом в Угорщині уточнили, що йдеться про Роберта Бровді.

«Цьому українському громадянинові не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси, будемо захищати безпеку енергопостачання й суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків», — сказав Сійярто.

Президент Володимир Зеленський заявив, що «угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей.

«Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно», — написав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав «безсоромною» заяву Сіярто, яку той опублікував після масованої атаки РФ на Київ.

«Петере, якщо російський трубопровід для вас важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильному боці історії», — написав Сибіга.

Як повідомляв ForUA, Україна має всі підстави сприймати дії Угорщини як ворожі. Скажімо, 14 березня 1939 року угорська армія розпочала вторгнення до Карпатської України. 18 березня війська завершили окупацію, встановивши контроль над усією територією краю. В ході вторгнення угорські війська жорстоко придушували організований опір, що чинили загони Карпатської Січі. Угорські війська розстрілювали полонених, зокрема коменданта Волівської Січі Степана Фігуру.



Генеральний штаб мадярської армії проводив бойові операції з "очищення" Карпатської України від "чужих елементів", що означало репресії проти українського населення.

А під час Другої світової війни угорські каральні загони брали участь у Корюківській трагедії 1943 року - одному з найбільших злочинів проти цивільного населення на території України. Угорщина ніколи офіційно не засуджувала ці воєнні злочини, а винні не постали перед військовим трибуналом.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.