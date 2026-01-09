ЄС продовжує фінансувати російську агресію

Країни Європейського Союзу у 2025 році заплатили Росії приблизно 7,2 млрд євро за постачання скрапленого природного газу (СПГ). Про це йдеться у звіті правозахисної неурядової організації Urgewald, який наводить The Guardian.

За даними дослідження, російський СПГ надходив до європейських портів переважно з комплексу «Ямал СПГ», розташованого на півострові Ямал. Протягом року через арктичні води до терміналів ЄС було доставлено понад 15 млн тонн зрідженого газу, що принесло Кремлю мільярдні доходи.

Попри істотне скорочення імпорту російського трубопровідного газу, Європа зберігає високу залежність від СПГ з РФ. Частка ЄС у світових поставках російського скрапленого газу у 2025 році зросла до 76,1%, порівняно з 75,4% у 2024-му. Імпорт цього виду палива залишається легальним, а в Євросоюзі не поспішають запроваджувати повну заборону, зокрема через енергетичні потреби країн Центральної та Східної Європи.

У звіті також зазначається, що ключову роль у логістиці проєкту «Ямал СПГ» відіграють дві європейські судноплавні компанії — Seapeak, що належить американській інвестиційній фірмі Stonepeak і базується у Великій Британії, а також Dynagas. Водночас британська влада вже заявила про намір у 2026 році заборонити надання морських послуг суднам, які перевозять російський СПГ.

Робота комплексу на Ямалі значною мірою залежить від доступу до портів Європейського Союзу та використання спеціалізованих криголамних танкерів класу Arc7, побудованих саме для цього проєкту. Без можливості розвантаження або перевантаження у портах ЄС, зокрема в бельгійському Зебрюгге, суднам довелося б здійснювати значно довші рейси через азійські маршрути.

Згідно з даними Urgewald, у 2025 році до бельгійського терміналу прибуло 58 суден, які доставили 4,2 млн тонн СПГ. Для порівняння, до китайських портів за той самий період прибуло 51 судно з обсягом 3,6 млн тонн газу.

Найбільшим імпортером російського СПГ у Європі залишається Франція. У 2025 році до портів Дюнкерк і Монтуар прибули 87 суден, які доставили загалом 6,3 млн тонн зрідженого газу. Французька компанія TotalEnergies при цьому зберігає статус одного з ключових інвесторів проєкту «Ямал СПГ».

Аналітики наголошують, що доступ до європейської портової інфраструктури дозволяє танкерам льодового класу швидко повертатися до Арктики для нового завантаження, що робить постачання економічно вигідними для Росії навіть на тлі санкційного тиску.

Як повідомляло раніше ForUa, ССО вдарили по буровій платформі та російському кораблю в Каспійському морі.